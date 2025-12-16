CHP Sivrice İlçe Başkanı Öztürk: " İki Kum Ocağı Sivrice'nin Haracını Yiyor. Çöplük Dökülen Yerlerin Bile Kumlarını Alıyorlar"

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - CHP Sivrice İl Başkanı Erim Öztürk, ilçede faaliyet gösteren kum ocaklarının denetlenmediğini ve firmalar tarafından birçok alandan ruhsatsız olarak kum çıkarıldığını öne sürerek, "İki kum ocağı Sivrice'nin haracını yiyor. Çöplük dökülen yerlerin bile kumlarını alıyorlar" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde faaliyet gösteren kum ocaklarının bölgede ruhsatlarından farklı alanlarda kum çıkardığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan CHP Sivrice İl Başkanı Erim Öztürk, konuyu defalarca gündeme getirdiklerini fakat herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Öztürk söz konusu kum ocaklarının, kum çekmek adına izin verilen sahanın dışına çıktığını ve 1-2 metreye kadar çekilmesi gereken kumu almak için zeminin 7-8 metre kazıldığını vurguladı.

CHP'li Öztürk yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Buradaki iki kum ocağı Sivrice'nin haracını yiyor. Çöplük dökülen yerlerin bile kumlarını alıyorlar. İl Özel İdaresi onlara diyormuş ki 'kumları çekin, blokajı üstüne dökün, hiç kimse bir şey yapamaz'. Bu konuyu 1,5 ay önce gündeme getirdik. Kamuoyu oluşturduk. Özel İdare geldi ve küçük bir ceza kesti ve bırakıp gitti. Şimdi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne, Elazığ Valiliği'ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne soruyorum. Burada bir dere yatağı var, bunun sonunu gördünüz mü? Yarın bir gün bir sel felaketi olduğunda bu sel nereden gidecek? Sizin vicdanınız yok mu? Gelin şu Kürk Çayı'nın haline bakın. Adamlar diyorlar ki, 'Biz AK Partiliyiz. Kimse bize bir şey yapamaz. Hiç kimse bize ceza da kesemez. Bize kesilen cezalar da bize danışılarak kesilen cezalar.' Eğer hükümet varsa, devlet varsa, devlette çalışan insanlarda vicdan varsa, buraya gelirler ve gerekli cezai işlemleri yaparlar.

"Kürk Çayı'nın sonu ne olacak?"

Kürk Çayı'nın sonu ne olacak? Bu çekilen kumlar ne olacak? Ne yapacaksınız bu kumları? Adamlar komple her tarafı birbirine katmışlar. Kum çekmedikleri yer yok. 10 dönüm yer kiralıyorlar, 100 dönüm yerden kum çekiyorlar. Size o koltukları oturasınız diye mi verdiler? Her taraftan kumu çekmişler, kum kalmamış. Hala daha Çevre ve Şehircilik, Özel İdare 'ceza yazıyoruz' diyor. Ceza yazıyorsunuz da sonuç ne? 10 lira ceza yazıyorsunuz, adamlar bin lira kazanıyor. Bin lira kazandıkları yerde 10 lira ceza adama ne yapacak? İl Özel İdaresi, ruhsatı veren sizsiniz. Neden bunlara işlem yapmıyorsunuz? Devleti niçin bu kadar zarara uğratıyorsunuz?"