CHP'li Karadeniz'den İskele Tepkisi: Sinopluya Açılmalı

HABER: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, özelleştirme kapsamında özel bir şirkete devredilen Sinop'taki iskelenin halka kapatılmasına tepki göstererek, "Acilen burayı Sinopluya açmalarını söylüyorum. Açmazlarsa bu konunun ciddi şekilde takipçisi olup gerekirse Sinop halkını buraya getirip burayı eski haline dönüştürmesi için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, özelleştirme kapsamında özel bir şirkete devredilen iskelenin vatandaşlara kapalı olmasına tepki gösterdi. Karadeniz, şunları söyledi:

"Burada sadece otoparktan para kazanıp gitmenin ötesinde bu iskelenin Sinopluya açılması ve Sinoplunun buraya rahat bir şekilde girmesi lazım. Buraya balıkçı girmesi lazım. Eğer balıkçı da buraya girmiyorsa, Sinoplu da girmiyorsa Sinop'un en güzel yerini en güzel şekilde buradan oraya kadar kiralayıp otoparktan para kazanıp gitmenin bir de bedeli olması lazım. Biz bu konunun takipçisiyiz. Gerekirse ben burada günlerce beklerim. Buranın açılması için Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde bunu anlatacağım ve bunun mücadelesini vereceğiz. Ben tüm Sinopluyu burada eskisi gibi balık tutmaya davet ediyorum. Burası kimsenin peşkeş çekileceği, Sinoplunun buraya sokulmayacağı bir alan değil. Gümrükle ilgili bir gün varsa, o gün gelirler işlerini yaparlar ve giderler. Burada şu an hiçbir işlem yok. Burası bir şehrin içinde kapatılmış cezaevi gibi bir ölü alan oluşmuş durumda."

"Engelli bir vatandaşımız girerken dubanın üstünden mi atlayacak?"

Karadeniz, "Biz çocuk yaşlardan beri Sinop'ta yaşayan insanlarız. Özellikle bazı aylarda Sinoplu hemşehrilerimiz çoluğunu çocuğunu eşini alır gelir burada iskelede balık tutar. Burada bir kültür oluşmuş. Sinoplu vatandaşlarımızın belki de en mutlu olduğu şey iskelede balık tutmaktı. Burası bir firma tarafından kiralandı. Şu anda buradaki kiralama işlemi devam ediyor ama bildiğim kadarıyla devlete olan kirası ödenmemiş. Buradan Sinopluya sadece otopark hizmeti yapıp otoparktan parayı alıp buradan gitmenin ötesine tahammüller oluşmuş. Burada yapılmış bir kapı var. İskeleye giriş kapısına bile tarihte göremeyeceğiniz şekilde dubayı çakmışlar ve motosiklet ve bisiklet giremez yazmışlar. Burası engelli girişi. Buraya engelli bir vatandaşımız girerken dubanın üstünden mi atlayacak? Burada yapılan belki de, eski çağlarda yapılan şeyi buraya duba çakarak yapmışlar" ifadelerini kullandı.