CHP'li Ertürk'ten Yolsuzluk İddiası: Ziga Termal Kaplıca İhalesine Tepki

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Ziga Termal Kaplıca Oteli ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne sürerek, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na ihaleyi onaylamama çağrısı yaptı. Ertürk, "Bu şehrin bir yolsuzluk bataklığına dönüşmesine izin vermeyin" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, İl Başkanı Bilal Özdemir ve partililerle, Ziga Termal Kaplıca Oteli'ne ilişkin son ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İhalenin adrese teslim düzenlendiğini, kamu zararına yol açıldığını ve Aksaray halkının bu şekilde kandırıldığını öne süren Ertürk, Ziga Termal Kaplıca Oteli'nin yapım ve işletim ihalesinin, 2005'te 35 yıllığına "Yap-İşlet-Devret" modeliyle gerçekleştirildiğini, ihaleyi alan şirketin inşaata başlamadığını, kendisine ek süreler tanındığını ve sonucunda da İl Özel İdaresi tarafından 2012'de ihalenin iptal edildiğini belirtti.

Sözleşmeye göre, inşaatın süresinde tamamlanmaması durumunda idarenin tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkının bulunduğunu belirten Ertürk, fesih sonrasında iki tarafın da mahkemeye başvuru yaptığını ve sürecin 11 yıl devam ettiğini kaydetti.

"150-200 milyon TL'ye kadar tazminat yükü olasılığına kim teklif verebilir?"

Ali Abbas Ertürk, 22 Nisan 2025'te yeni ihalenin yapıldığını ancak ihalede bulunan bir maddenin yeniden tartışmalara yol açtığını belirterek, yeni ihale şartnamesine eklenen bir maddeye göre; önceki yüklenici tarafından açılan davalarda mahkemenin İl Özel İdaresi aleyhine karar vermesi durumunda, bu tazminat tutarının yeni yüklenici tarafından ödenmesi gerektiğinin yer aldığını söyleyerek, "Bu madde, ihaleye başka yüklenicilerin girmesini engelliyor. 150-200 milyon TL'ye kadar ucu açık bir tazminat yükü olasılığı karşısında kim teklif verebilir? Sadece eski yüklenicinin bağlantıları…" dedi.

"Otelin yüzde 55'i değil, en fazla yüzde 30'u tamamlanmış"

İhale dosyasında otelin yüzde 55'inin tamamlandığının yer aldığını ancak kaba inşaatın dahi bu orana denk gelmediğini söyleyen Ertürk, "Beton karkas yapı inşaatın yüzde 30'unu bile bulmaz. Mekanik sistemler, tefrişat, altyapı yok. 300 yataklı termal otelden bahsediyoruz" diye konuştu.

Ertürk, yüzde tamamlama oranının, ihaleye başka kişilerin girmemesi için konulduğunu da ileri sürerek, "Bunun karşılığında ise yıllık 120 bin TL kira bedeli ile verilen otelin aylık kirası, Aksaray'da sıradan bir dükkan kirasıyla neredeyse eş değer. 12 bin 200 metrekarelik 300 odalı bir otelin değeri bu kadar mıdır?" sorusunu yöneltti. Ertürk, eski ihalenin 35 yıl vadeyle verildiğini ve söz konusu yapının 35 yıllığına kiraya verilerek kamu zararı oluştuğunu da iddia etti.

"İhale şirketi, eski yüklenicinin çocuklarına ait"

Ali Abbas Ertürk, ihaleyi kazanan firmanın ortaklarının, 2005'teki ilk yüklenici firmanın sahibinin oğlu ve kızı olduğunu da belirterek, "İhale şartnamesine yazılan bu maddeyle yol açılmış. Sadece eski yüklenicinin çocuklarının şirketi ihaleye girebilmiş. Bu adrese teslim değilse nedir?" dedi.

İhalelerle ilgili süreçte yer alan vali yardımcısına da tepki gösteren Ertürk, adını vermediği bu yetkilinin, devlet kurumlarının çoğunda etkili olduğunu, hatta sekiz farklı kurumdan huzur hakkı aldığını iddia etti.

Ertürk, ihalelerin denetime kapalı Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yapıldığını ve bunun yeni bir denetimsizlik mekanizması oluşturduğunu söyleyerek, "Acil ihtiyaçlar dışında birlik üzerinden ihale yapılmazdı. Şimdi tüm ihaleler bu yapı üzerinden yürütülüyor. Neden? Çünkü bu yapı müfettiş gelmedikçe denetlenemiyor" açıklamasını yaptı.

Basın toplantısının sonunda Ertürk, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na doğrudan seslenerek ihalenin onaylanmaması çağrısında bulunarak, "Bu şehrin bir yolsuzluk bataklığına dönüşmesine izin vermeyin. İhalenin arkasındaki isimler bu şehri enkazla anılır hale getirdi. Biz Aksaray'ın güzel projelerle konuşulmasını istiyoruz" dedi.