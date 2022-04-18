CHP'li belediyede kriz kapıda! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkacak - Haberler

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CHP'li belediyede kriz kapıda! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sendikanın aldığı grev kararını belediyenin kapısına asan belediye işçileri grev oylamasında da evet oyu kullandı. Yasal süre içerisine belediye ve sendika yöneticileri arasında anlaşma sağlanamazsa CHP'li belediyenin işçileri greve gidecek.

Önceki gün Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan oylamada sendika üyesi 574 işçi sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylama sonunda 437 sendika üyesi işçi greve evet derken 133 işçi grev kararına ilişkin hayır oyu kullandı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

'EVET' OYU ÇIKTI

Grev kararının belediye binasına asılması ve grev oylamasında evet oyu çıkmasının ardından işçilerde de belediyede de sendika cephesinde de bekleyiş hakim.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA GREVE ÇIKACAKLAR

Yasal süre içerisinde anlaşma sağlanamaz, taraflar şartlarda mutabık kalamazlarsa CHP'li Çorlu Belediyesi'nin işçileri greve çıkacak.

CHP'li belediyede kriz kapıda! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Çorlu, Grev, Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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