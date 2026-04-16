CHP'li Akay: "Emeklinin, İşçinin, Dar Gelirlilerin Durumunun Düzelmesi İçin Kaynakların Düzgün Kullanılması Lazım"

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eskipazar ilçesinde kurulan pazarı ziyaret etti. Pazarda karşılaştığı tabloyu değerlendiren Akay, bir yanda milyarlarca liralık vergi borçlarının silindiğini, diğer yanda ise vatandaşın geçim mücadelesi verdiğini vurguladı.

CHP Karabük Milletvekili Akay, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kurulan pazarı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akay'a yurttaşlar dert yandı. Akay, pazarda bir vatandaşla yaptığı konuşmada, "18,6 milyar liralık vergi borcunun aslını ve cezasını masa başında silmişler. Ama esnafa gidince, ufak bir borcunu ödeyemediği zaman hemen haciz yapıyorlar. Emeklinin maaşına bloke koyuyorlar" dedi.

Yaşlı bir vatandaş ise, "Vekilim bunların üç tane derdi var: Vergi, zam, ceza. Başka bir dertleri yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş emeklilere karşı sarf edilen sözleri anımsatarak, "Vatandaşa gelince 'yük oluyorsunuz, şöyle oluyorsunuz' diyorlar" dedi.

Akay'a 80 yaşındaki bir vatandaş ise geçim sıkıntısını, "Gücümüz yetmiyor, emekliyiz. Sadece bir poşet ürün alabildim. Ekmeğim var, domatesim var. Param bitti. Pazara gelirken 600 lira para vardı cebimde, bitti" cümleleriyle ifade etti.

Akay, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "Emeklinin, işçinin, dar gelirlilerin durumunun düzelmesi için kaynakların düzgün kullanılması lazım. Zam verilmeden nasıl alacaksın? Bayram ikramiyesini artırmadılar. 4 bin lira verdiler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA