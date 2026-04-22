CHP Eskişehir Örgütü'nden PTT Önünde Eylem: "Ptt Başmüdürlüğü Kapatılamaz"

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'nün kapatılması kararına tepki gösterdi. Yalaz yaptığı açıklamada, "PTT Genel Müdürlüğü'nün yeni bölge yapılanması sürecinde Eskişehir'in bu hakkı görmezden gelinmiştir. Fiilen bölge müdürlüğü işlevi gören Eskişehir Başmüdürlüğü, resmi listede yer almamıştır. Bunun en temel nedeni ise şehrin iktidar temsilcilerinin gerekli iradeyi ortaya koyamamasıdır" dedi.

CHP Eskişehir İl Örgütü, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'nün kapatılmasını burada protesto etti.

İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir'in hakkının görmezden gelindiğini ve iktidar milletvekillerinin sürece kayıtsız kaldığını söyledi. Uyarılara rağmen herhangi bir adım atılmaması eleştiren Yalaz şunları ifade etti:

"Önünde bulunduğumuz bu bina yalnızca bir yapı değildir. Yaklaşık 50 yıllık geçmişiyle, 'Büyük Postane' olarak bilinen bu merkez; yaşı iki asra yaklaşan köklü bir devlet kurumunun Eskişehir'deki en önemli temsil noktalarından biridir. Yıllar boyunca yalnızca Eskişehir'e değil; Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet vermiş, yaklaşık 2,5 milyon yurttaşımıza ulaşan stratejik bir merkez olmuştur. Bu çatı altında görev yapan, bugün ise farklı illere savrularak mağdur edilecek emekçiler yıllardır 45 bin kilometrekarelik bir alanda kamu hizmeti üretmiştir. Bu yalnızca bir bina değil, birikimin, emeğin ve kurumsal hafızanın merkezidir. Ancak gelinen noktada, PTT Genel Müdürlüğü'nün yeni bölge yapılanması sürecinde Eskişehir'in bu hakkı görmezden gelinmiştir. Fiilen bölge müdürlüğü işlevi gören Eskişehir Başmüdürlüğü, resmi listede yer almamıştır. Bunun en temel nedeni ise şehrin iktidar temsilcilerinin gerekli iradeyi ortaya koyamamasıdır."

Bakınız aynı süreçte Malatya'da yürütülen etkili siyasi girişimler sonucunda bir yapı bölge müdürlüğü kurulmuştur. Üstelik bu karar öylesine siyasidir ki, bağlanacak iller dahi zor bulunmuş, yalnızca Adıyaman ile birlikte bir bölge oluşturulmuştur.

"Yıllardır bu kente değer katan tüm emekçilerin görevlerine burada devam etmesini talep ediyoruz"

Buna karşın Eskişehir'deki iktidar temsilcilerinin tutumu ise ne yazık ki ciddiyetten uzaktır. Kimi, 'Şanlıurfa'da da yok, Eskişehir'de olmasa ne olur?' diyerek şehrine yabancılaşmakta; kimi ise meseleyi küçümseyen, alaycı bir dil kullanmaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz, bir şehre hizmet etmek, o şehrin taşına, toprağına ve kurumlarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu şehir sizden ayrıcalık değil, hakkına sahip çıkmanızı beklemektedir. Eskişehir halkı, dönüşümlü çalışan, kapalı kapılar ardında hizmet veren PTT işyerleri istememektedir. Vatandaş, ihtiyaç duyduğu kamu hizmetine kesintisiz ve yerinde ulaşmak istemektedir. Sağdan soldan medet uman değil, kendi kentinde güçlü ve erişilebilir kamu hizmeti talep etmektedir. Bizim anlayışımıza göre en iyi kamu hizmeti, vatandaşa en çok işini gören ve en yakın noktada verilen hizmettir. Bu nedenle bu binada görev yapan ve yıllardır bu kente değer katan tüm emekçilerin görevlerine burada devam etmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA