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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan: Fındıkta dünyanın bir numarasıydık, şimdi ithal eder hale geleceğiz

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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, fındık alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Özcan, fındık üretiminin azalmasıyla birlikte fındık ülkesi olarak ithalat yapılacağını ifade etti.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, "Fındıkta dünyanın bir numarasıydık. İhracat rakamlarımız yılda 2 milyar dolardı. Bu rakam 2 milyar doların altına düştü. Böyle giderse, aynı buğdayda olduğu gibi, bir fındık ülkesi olarak fındığı da ithal eder hale geleceğiz. Şu an Sakarya'dan, Düzce'den, Ordu'ya, Artvin'e kadar bütün Karadeniz Bölgesi'ni açlığa mahkum ettiler" dedi.

Fındık alım fiyatları dün açıklandı. Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL olarak belirlendi. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan açıklanan fındık taban fiyatınının yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Talih Özcan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Açıklanan bu fiyat Karadeniz Bölgesi'nde 500 binden fazla üreticiyi ve aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızın belini bükmüştür. Bu fiyatla sadece üreticimiz değil, esnafımız, işçimiz de sefalete mahkum edilmiştir. Karadeniz Bölgesindeki kentlerimizin ekonomik kalkınmasına büyük bir darbe olmuştur. Karadeniz bölgesi gözden çıkarılmıştır. Fındıkta dünyanın bir numarasıydık. İhracat rakamlarımız yılda 2 milyar dolardı. Bu rakam 2 milyar doların altına düştü. Böyle giderse, aynı buğdayda olduğu gibi, bir fındık ülkesi olarak fındığı da ithal eder hale geleceğiz. Şu an Sakarya'dan, Düzce'den, Ordu'ya, Artvin'e kadar bütün Karadeniz Bölgesini açlığa mahkum ettiler. Fındık üreticilerimizin Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in çağrısına kulak vermelerini istiyorum. Bütün fındık üreticilerimizi bu fiyata tepki göstermeye ve revize edilmesini talep etmeye davet ediyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili Talih Özcan Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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