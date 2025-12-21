Didim Altınkum'da Arazi Satışı Tepkisi: "Arazinin Rant Amacıyla Satışa Çıkarılması Özel Sermayenin Çıkarlarını Öncelemektedir"

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, ilçedeki Altınkum Plajı'nda yer alan arazinin satışa çıkarılmasına ilişkin, "Hükümetin günü kurtarmaya yönelik tercihlerinin bedelini Didim halkı ödemek zorunda değildir. Vakıflar arazilerinin ve Didim'deki Hazine arazilerinin gelir elde etme amacıyla satışına kesin bir dille karşı çıkıyoruz. Hükümeti, bu ihaleden derhal vazgeçmeye ve söz konusu alanı Didim halkının ortak kullanımına sunmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Altınkum Sahili'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait denize sıfır konumdaki taşınmazın 30 Aralık 2025'te 3 milyar lira başlangıç bedeliyle satışa çıkarılmasına tepki göstererek, kararın kamusal yararı değil, rantı öncelediğini savundu.

CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, söz konusu girişimin "rant odaklı" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Didim'in en değerli alanlarından biri olan Altınkum Plajı'na sıfır konumda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazın, 30 Aralık Salı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapalı teklif usulüyle ve 3 milyar lira başlangıç bedeliyle satışa çıkarılacağını üzüntüyle öğrendik. Arazi, yıllarca atıl bırakıldıktan sonra yakın zamanda yürürlüğe giren bir yasal düzenleme gerekçe gösterilerek, Didim halkının ortak kullanımına sunulması gerekirken; turizm ve ticaret alanı statüsü verilerek özel sermayenin kullanımına açılmak istenmektedir.

"Bu adım, Didim turizmine vurulacak bilinçli ve telafisi güç bir darbedir"

Yaz aylarında aşırı yoğunluk nedeniyle artık nefes almakta zorlanan Altınkum'un, yeni bir yapılaşma baskısıyla daha da betonlaşmasının önünü açacak bu girişim Didim halkının iradesine, kent yaşamına ve geleceğine açık bir müdahaledir. Bu adım Didim turizmine, çevreye ve kent kimliğine vurulacak bilinçli ve telafisi güç bir darbedir. İlçemizde, denize sıfır konumdaki böylesine kıymetli bir arazinin rant amacıyla satışa çıkarılması kamu yararını gözetmemekte, Didim halkının değil, özel sermayenin çıkarlarını öncelemektedir.

"Bu yanlıştan vazgeçilene kadar mücadelemiz sürecek"

Türkiye'nin kamusal alanları birer birer özelleştirilirken, aynı anlayışın Didim'de de hayata geçirilmeye çalışılması kentimizin geleceğini ipotek altına almak anlamına gelmektedir. Üretimden uzaklaşılıp kamu kaynakları tüketilmişse bunun bedelini halka ödetemezsiniz. Gelecek kuşakların ortak mirası olan kamusal alanların satışı çözüm değildir. Hükümetin günü kurtarmaya yönelik tercihlerinin bedelini Didim halkı ödemek zorunda değildir. Vakıflar arazilerinin ve Didim'deki Hazine arazilerinin gelir elde etme amacıyla satışına kesin bir dille karşı çıkıyoruz. Hükümeti, bu ihaleden derhal vazgeçmeye ve söz konusu alanı Didim halkının ortak kullanımına sunmaya davet ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yanlıştan dönmeli. Bu yanlıştan vazgeçilene kadar mücadelemiz sürecektir."

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise şöyle konuştu:

"Memleketi sata sata bitiremediniz; şimdi gözünüzü Didim'in en değerli kamusal alanlarından birine diktiniz. Didim'de, denize sıfır böylesine değerli bir alanın yıllarca atıl bırakıldıktan sonra bugün rant alanına dönüştürülmek istenmesi, iktidarın kentlere bakış açısının açık bir göstergesidir. Bu girişim, Didim halkının değil rantın ve rantçıların çıkarına hizmet etmektedir. Bu alan özel sermayenin değil, Didim halkının ortak yaşam alanıdır. Didim halkı bu satışı istememektedir. Didim toprağı Didim'de korunur. Vakıflar arazileri satılamaz. Bu alan Didim halkına tahsis edilmeli ve kamusal kullanıma açılmalıdır. Didim'in kentsel hafızasının ve geleceğinin ranta teslim edilmesini kabul etmiyoruz."