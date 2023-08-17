Ceyhan'da Açık Hava Sineması Etkinliği

Ceyhan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde ilçelilerin hoş vakit geçirmesi ve güzel anılar biriktirmesi için açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Ceyhan Kent Meydanı'nda, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki "Aile Arasında" filmi vatandaşlarla buluştu. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Belediyemiz bünyesinde devam eden kültür-sanat ve spor kurslarımızın yanı sıra kültür sanat aktiviteleriyle Ceyhanlı hemşehrilerimiz için her detayı düşündük. Sinemaya gidemeyen ailelerimiz ve çocukları için hayata geçirdiğimiz açık hava sinema gösterimlerimiz belediyemizin 'Kadın Eli' birimi tarafından özenle hazırlanan mısır ve limonata ikramlarımız eşliğinde gerçekleşiyor" diye konuştu.

Başkan Erdem, çeşitli gösterilerin de sunulduğu açık hava sinema etkinliklerine devam edeceklerini belirterek, "Etkinlik alanımızı tamamen dolduran tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Ceyhanlılar her şeyin en iyisine layık" dedi.