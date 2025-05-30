Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kendi Sicil İşlemlerini Yapmaya Başladı

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kendi Sicil İşlemlerini Yapmaya Başladı
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Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, sicil işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirme yetkisi aldı. Artık esnaf ve sanatkarlar, İzmir'e gitmeden sicil işlemlerini Çeşme'deki bürodan yapabilecek.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasının uzun süredir yürüttüğü girişimler sonucu, sicil işlemlerini artık kendi bünyesinde gerçekleştirebilme imkanına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, iki yıllık yoğun çalışmaların ardından önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini belirtti. Köfüncü: "Artık esnaf ve sanatkarlarımız, sicil işlemlerini Çeşme'deki sicil büromuzdan kolayca gerçekleştirebilecek. Tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedii.

Yeni açılan sicil birimi sayesinde, Çeşme'deki esnaf ve sanatkarlar artık kayıt, belge temini ve güncelleme gibi işlemleri için İzmir'e gitmek zorunda kalmayacak. Bu gelişme, hem zaman hem de maliyet açısından esnafa büyük kolaylık sağlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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