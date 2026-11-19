Çermik'te aile mezarlığı ilanı yanlış anlaşıldı, satış arsa üzerinden yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde emlakçı, aile mezarlığı olarak çıkılan ilanın yanlış anlaşıldığını açıkladı. Söz konusu yerin tarla olduğunu, arsaya dönüştürülerek arsa olarak satılacağını ve aile mezarlığı satışının söz konusu olmadığını söyledi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde emlakçı, aile mezarlığı olarak çıkılan ilanın yanlış anlaşıldığını satışın arsa üzerinden olacağını açıkladı.
Çermik'te aile mezarlığı satışına açıklama geldi. Aile mezarlığı ilanının yanlış anlaşıldığını dile getiren emlakçı, söz konusu ismi geçen yerin tarla olduğunu, arsaya dönüştürülerek arsa olarak satılacağını söyledi. Aile mezarlığı satışlarının söz konusu olmadığını kaydeden emlakçı, ilanının arsa satışı üzerine olduğunu vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı