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Çermik çöreğine yoğun ilgi

Çermik çöreğine yoğun ilgi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaplıca sezonunun başlamasıyla birlikte turist akını yaşanıyor. Yöresel Çermik çöreği de ziyaretçilerden büyük talep görüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaplıca sezonuyla birlikte turist akını da başladı. Vatandaşlar, ilçeye has üretilen çöreğe yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en zengin minarelli kaplıcalarına sahip olan Çermik kaplıcalarında sezon başladı. İlçeyi her yıl kaplıca ve doğal güzelliklerinden faydalanmak isteyen yaklaşık 500 bin kişi ziyaret ediyor. İlçeye has üretilen Çermik çöreği, gelen ziyaretçilerden oldukça fazla talep görüyor.

Kaplıca bölgesinde fırın işletmeciliği yapan Şerif Karabekiroğlu, "Her gün çörek yapıyoruz. Çermik çöreğine talep oldukça fazla. Çermik çöreğini diğer çöreklerden ayıran neden organik, doğal, katkısız maddelerden üretilmiş olmasıdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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