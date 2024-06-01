Çelikoğlu Demir Çelik ile Özçelik İş Sendikası arasında yüzde 67 zam yapıldı

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde yüzde 67 oranında zam yapıldı.

Özçelik İş Sendikasının uzun süredir Çelikoğlu Demir Çelik ile başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, 2024-2025 yıllarını içeren toplu iş sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Örgütlü olduğumuz Çelikoğlu Demir Çelik'te ilk 6 ay için günlük yevmiyelere yüzde 67 oranında zam alınarak, sosyal haklarda yüzde 120 artış yapılırken 2023 Aralık ayı maaşı ile 2024 yılı ocak ayı ikramiyeli maaşı arasında yüzde 81 oranında ücret artışı olmuştur. TİS sürecini sabırla bekleyen tüm çalışanlara teşekkür ediyor, tüm emekçilerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - KARABÜK