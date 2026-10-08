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Çelikhan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ödüllü atletizm koşusu düzenledi

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Çelikhan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü ödüllü atletizm koşusu düzenledi
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında ödüllü atletizm koşusu düzenlendi. Çelikhan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği koşuya vatandaşlar ve gençler katıldı; dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllü atletizm koşusu düzenlendi.

Çelikhan Kaymakamlığı ve Çelikhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik büyük ilgiyle başladı. Her yaştan vatandaşın davet edildiği koşu, Öğretmenevi önünden başlayarak Çelikhan Gençlik Merkezi'nde sona erdi.

"Hareketli Toplum, Güçlü Türkiye" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar ve gençler spor yaparak Amatör Spor Haftası'na katkı sundu.

Koşuda katılımcılar belirlenen parkurda mücadele ederken, erkekler kategorisinde Ali Boztepe, Mehmet Demirbağ, Ahmet Sami Sonkaya, kadınlar kategorisinde ise Elif Suheda Avcı, Rahime Demirbağ ve Ecrin Doğanay derece elde ederek ödülleri verildi.

Etkinlikle toplumun spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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