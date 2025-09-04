Cayman Adaları Bayraklı Mega Yat 'I Dynasty', Fethiye Limanı'nda İkmal Yaptı

2021 yılında Covid-19'dan vefat eden Kazakistanlı iş adamı Alijan Ibragimov'un Cayman Adaları bayraklı mega yatı 'I Dynasty' bir kez daha Fethiye Limanı'na geldi. Fethiye İskelesine yanaşan 4 bin 437 grostonluk mega yata karadan 450 bin litre yakıt ikmali yapılırken, 2021 yılında Covid'den vefat eden Alijan Ibragimov'un eşi ve çocuklarının mega yatta olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Forbes'un milyarderler listesinde de yer alan 2.3 milyar dolar serveti bulunduğu ileri sürülen merhum Kazak iş insanı Alijan Ibragimov Türkiye kıyılarında tatil yapmayı severken, eşi ve çocukları da Bodrum'dan başladıkları tatili Fethiye'de tamamlıyor.

101 metre uzunluğundaki 'I Dynasty' isimli mega yat Fethiye İskelesi'ne demir atarken İzmir Aliağa'dan getirilen 450 bin litre akaryakıt mega yata karadan ikmal edildi. Fethiye İskelesi'nde bir taraftan tankerlerden mega yata yakıt ikmali yapılırken bir taraftan ilgili acenta aracılığıyla yata kumanyalar sağlandı. 240 milyon Euro değerindeki mega yatta 34 mürettebat bulunurken, görevliler yatta gün boyu temizlik yaptı. Cayman Adaları bayraklı 'I Dynasty'ın 450 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 25 milyon TL bıraktığı öğrenildi. Ayrıca Fethiye'den 1 milyon TL'lik kumanya da aldığı öğrenilen mega yat 22 misafir ağırlayabiliyor. Yatta merhum Alijan Ibragimov'un eşi Mukadaskhan Ibragimov ile çocuklarının ve aileleri ile misafirlerinin olduğu belirtilirken, yatın akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edeceği kaydedildi.

"77. sırada yer alıyor"

17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatta helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu da belirtildi. Dünyanın en büyük yatlar sıralamasında süper yat 'IDynasty' 77. sırada yer alıyor. Mega yat geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye giriş yapıp Ege sahillerinde misafirlerini ağırlamıştı. - MUĞLA