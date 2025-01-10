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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın 5 Aylık Çalışmaları Açıklandı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın 5 Aylık Çalışmaları Açıklandı
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 5 aylık süreçte tamamlanan projeleri ve gelecek hedeflerini gazetecilere açıkladı. Oryantiring, tenis turnuvaları ve tarihi rotaların oluşturulduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 5 aylık çalışmaları paylaştı.

Kaymakam Kaya, göreve geldiği andan itibaren 5 aylık çalışma süresini gazetecilere aktardı. 10 adet projenin organizasyonunun tamamlandığını, oryantiring sporundan, tenise, tarihi ve turistik rotalar ile 4 güzergah oluşturduklarını, Hayvancılık ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesi hedeflediklerini, TPAO'nun Kadıoğlu Mozaikleri alakalı olarak çalışma yapacaklarını, Bilim Sanat Merkezi konusunda da çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Kaymakam Kaya açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Projeleri yavaş yavaş ekipler kurularak planlıyoruz. Bahar aylarında sonra çok iyi organizasyonlar planlıyoruz. Bugün itibari ile 10 tane organizasyon planlandı. Oryantiring Federasyonu tarafından yapılacak turnuvanın tüm alt yapısı hazırlandı.Okul Sporları Türkiye Şampiyonası yine Çaycuma'da yapılacak. Yıldızlar burada yapılacak. Çok sayıda sporcu ilçemize gelecek. Türkiye Tenis Federasyonu nezdinde masterler dediğimiz yaklaşık 250-300 sporcunun katıldığı her ay turnuvalar düzenleyeceğiz.

Türkiye'nin her yerinden gelecek sporcuları sadece turnuva için tarihi ve turistik mekanları da gezecekler. Çaycuma'nın bir rotası var.4 güzergah belirledik. Oraları sporculara gezdiriyoruz. Tarım alanında çalışmalarımız devam ediyor. Hayvancılık OSB hedefimiz var. Manda sayısının artması için Manda OSB'ye ihtiyaç var. TPAO bu sene inşallah bu sene Kadıoğlu Mozaikleri, Bilim Sanat Merkezi ve KYK yurt alanı bölgesinde çalışmalara başlayacak. Hepsinin protokolleri hazır. Öncelik tabi Kadıoğlu Mozaikleri, Artık mozaiklerin zarar görmemesi için üzerinin kapatılıp ziyarete açılması gerekiyor. Projesi hazır. Tasarrur tedbirlerinden dolatı geçen yıl başlamadı. TPAO 2025 yılında sözü ettiğimiz alanlarda çalışma başlayacak inşallah." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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