Çaycuma'da Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası Düzenlenecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis kortlarında gerçekleştirilecek.

Şampiyona öncesinde, organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla görev dağılım toplantısı düzenlendi. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, şampiyona sürecinde görev alacak birimlerin koordinasyonu, gerekli hazırlıklar ve planlamalar ele alındı.

Yetkililer, Çaycuma'da ilk kez düzenlenecek bu önemli organizasyonun hem ilçenin tanıtımı hem de engelli sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - ZONGULDAK