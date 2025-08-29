Çaycuma'da Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası Düzenlenecek

Çaycuma'da Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası Düzenlenecek
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyon öncesinde görev dağılım toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis kortlarında gerçekleştirilecek.

Şampiyona öncesinde, organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla görev dağılım toplantısı düzenlendi. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, şampiyona sürecinde görev alacak birimlerin koordinasyonu, gerekli hazırlıklar ve planlamalar ele alındı.

Yetkililer, Çaycuma'da ilk kez düzenlenecek bu önemli organizasyonun hem ilçenin tanıtımı hem de engelli sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
