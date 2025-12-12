Anaokulu Öğrencilerinden Yerli Malı Haftası'na anlamlı ziyaret

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Çaycuma'da bulunan Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu öğrencileri, yerli üretime dikkat çekmek amacıyla ilçe pazarını ziyaret etti. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte minikler, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlara yerli malının önemini anlatan broşürler dağıttı.

Okul Müdürü Mevlüt Torlakcık ve öğretmenleri eşliğinde pazarı gezen öğrenciler, pazarcı esnafı tarafından ilgiyle karşılandı. Minikler, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan el broşürlerini hem vatandaşlara hem de esnafa dağıtarak farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında pazar tezgahlarını gezen öğrenciler, yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini öğrenirken aynı zamanda küçük çaplı alışverişler yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.