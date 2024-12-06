Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tekel bayii işleten aileye 'kasten öldürme' suçundan tutuklama

Tekel bayii işleten çift ve çocukları "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Çaycuma'da Gıda ve Tarım Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Çaycuma'da Gıda ve Tarım Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen danışma kurulu toplantısında, eğitim alanındaki gelişmeler, projeler ve yapılabilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi. Kaymakam Adem Kaya, eğitimin bölgenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gıda ve Tarım Bölümü binasında, Kaymakam Adem Kaya'nın başkanlığında danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetim yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirilirken, eğitim alanındaki gelişmeler ve üniversitenin yöre halkına sunabileceği katkılar ele alındı. Ayrıca, bölgede hayata geçirilebilecek yeni iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı.

Kaymakam Adem Kaya, toplantının açılış konuşmasında, Çaycuma'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için eğitimin önemine vurgu yaptı. Üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle bölgeye değer katan projelerin artırılabileceğini belirten Kaya, bu tür toplantıların sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
img

Pantolonun üzerine giydiğini görenler şaştı kaldı
img

Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.