Çaycuma'da Gıda ve Tarım Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen danışma kurulu toplantısında, eğitim alanındaki gelişmeler, projeler ve yapılabilecek iş birliği fırsatları değerlendirildi. Kaymakam Adem Kaya, eğitimin bölgenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gıda ve Tarım Bölümü binasında, Kaymakam Adem Kaya'nın başkanlığında danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetim yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda, tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirilirken, eğitim alanındaki gelişmeler ve üniversitenin yöre halkına sunabileceği katkılar ele alındı. Ayrıca, bölgede hayata geçirilebilecek yeni iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı.
Kaymakam Adem Kaya, toplantının açılış konuşmasında, Çaycuma'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için eğitimin önemine vurgu yaptı. Üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle bölgeye değer katan projelerin artırılabileceğini belirten Kaya, bu tür toplantıların sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti. - ZONGULDAK