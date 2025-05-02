Çaycuma'da Gençler için Yüzme Yarışları Düzenlendi

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, ilçe protokolü ile birlikte "8. Çaycumalılar Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarının açılışına katıldı. Genç sporcuların büyük heyecan yaşadığı organizasyon, Çaycuma'da sporun gelişimine katkı sunan önemli bir etkinlik oldu.

Yarışların startını veren Kaymakam Kaya, tüm sporculara başarılar dileyerek, gençlere ve spora verilen önemin altını çizdi. Kaya, " Spor ; sağlıklı bir yaşamın, disiplinli bir hayatın ve güçlü bir toplumun temelidir. Gençlerimizi bu doğrultuda desteklemek en büyük görevimiz" dedi.

Etkinlikte kız ve erkek sporcular, farklı yaş gruplarında ve altı kategoride yarıştı. Yarışmalar şu kategorilerde gerçekleşti: 50 metre kelebek (kız-erkek),25 metre sırtüstü (kız-erkek),50 metre sırtüstü (kız-erkek),50 metre kurbağalama (kız-erkek),25 metre serbest (kız-erkek),50 metre serbest (kız-erkek)

Yarışlar boyunca sporcuların sergilediği performans, izleyenlerden büyük alkış aldı. Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, fair play ve centilmenlik ön planda oldu.

Yarışların sonunda dereceye giren sporcuların, düzenlenecek törenle ödüllendirileceği bildirildi. Etkinlik, Çaycuma'da sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin teşvik edilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - ZONGULDAK