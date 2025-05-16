Çaycuma'da Aile Destek Merkezi Kuruluyor

Çaycuma'da Aile Destek Merkezi Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Kaymakamlığı, dezavantajlı kadınlara yönelik sosyal destek sağlamak amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kuracak. Merkezde kadınlara el sanatları ve hediyelik eşya kursları verilecek, ayrıca bir kreş de yer alacak.

Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede sosyal destek çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruyor. Kaymakam Adem Kaya, merkezin Kaymakamlık binası içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Çaycuma Kaymakamlığı, ilçede sosyal destek çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruyor. Merkezin Kaymakamlık binası içerisinde faaliyete geçeceğini belirten Kaymakam Adem Kaya, özellikle dezavantajlı kadınlara yönelik çeşitli desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, " Çaycuma'ya Kaymakamlık binası içinde Aile Destek Merkezi kuruyoruz. Dezavantajlı kadınlarımız için üç atölye oluşturacağız. El sanatları ve hediyelik eşya gibi alanlarda kadınlarımıza kurslar verilecek. Üretilen ürünler, kadın kooperatifleri aracılığıyla satışa sunulacak. Merkezimizde bir de kreş yer alacak" dedi.

Kurulacak merkezle birlikte kadınların hem mesleki beceriler edinmeleri hem de ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.

Öte yandan, Çaycuma Kadın Kooperatifi (ÇAY-KA) hakkında da bilgi veren Kaymakam Kaya, "ÇAY-KA aldı başını gidiyor. İmalathane kurma düşüncemiz var. Kurduğumuz zaman kadın sayımız daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.