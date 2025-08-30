Çaycuma'da 8-10 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası Gerçekleşti
Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 8-9-10 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi 3 Turnuvası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Çaycuma'da düzenlendi. 46 sporcunun katıldığı turnuvada heyecan dolu anlar yaşandı ve ödüller Kaymakam Adem Kaya tarafından verildi.
Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 8-9-10 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi 3 Turnuvası, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda gerçekleştirildi.
Karabük, Zonguldak, Bartın, İstanbul, Aydın ve Manisa illerinden gelen 46 sporcunun katılımıyla başlayan turnuva, kıyasıya rekabete sahne olurken izleyicilere de keyifli anlar yaşattı.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya tarafından takdim edildi. Kaymakam Kaya, minik tenisçilere spor hayatlarında başarılar dileyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel