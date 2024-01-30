Çarşamba Gençlik Merkezi'nden Kan Bağışı Kampanyası

Çarşamba Gençlik Merkezi tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağış kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu

Çarşamba Gençlik Merkezi tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Çarşamba Kızılay Kan Bağış Noktasında düzenlenen kampanya ile kan bağışının önemine vurgu yapıldı.

"Kan bağışının önemi anlatmaya çalışıyoruz"

Gençlik Merkezi tarafından Kızılay Kan Bağışı noktasında düzenlenen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, "Gençlik Merkezi olarak bugün 'Biz Bize Candan Bağlıyız' sloganı çerçevesinde kan stoklarının tükenmeyeceğini, ifade etmek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Gençlik merkezi liderleri, gençlik merkezinde çalışan eğitmen arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimiz ile velilerimize kan bağışının önemini anlatmaya çalıştık. Onlara bugün ve bundan sonra her zaman kan bağışı merkezinde kan verebileceklerini ifade etmeye çalıştık. Bugün de gönüllü gençlerimiz ile birlikte buradayız. Katılımlarından dolayı genç ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN