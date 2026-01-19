Haberler

Çankırı Valisi Çakırtaş göreve başladı
Çankırı Valiliğine atanan Hüseyin Çakırtaş, görevine başlayarak şehrin potansiyeli ve güçlü kültürel yapısı hakkında açıklamalarda bulundu. Çakırtaş, Çankırı'nın geçmişi, güçlü toplumsal yapısı ve gelişen ekonomisi ile geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Göreve başlanan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Bu şehir, sahip olduğu potansiyel ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı Valiliğine atanan Vali Hüseyin Çakırtaş görevine başladı. Çakırtaş'ı Valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı. Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Çakırtaş, açıklamalarda bulundu.

Çankırı Valisi olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Çakırtaş, "Bu kadim şehre vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çankırı, yaren sofrasının kardeşliğin, ahilik anlamında helal kazancın, Selçuklu'da irfanın, Osmanlı'da devlet aklının vücut bulduğu şehirdir. Bu topraklar tarih boyunca devletine sadakati ile bağlılığıyla anılmış, çalışkan insanları ve samimi, toplumsal yapısıyla Anadolu'nun müstesna şehirlerinden bir tanesidir. Bu köklü miras bizlere sadece geçmişin hatırasını değil aynı zamanda geleceğe dair önemli bir sorumluluğu da emanet etmektedir. Bununla birlikte bu şehri güçlü kılan taşında toprağında saklı tarihi kadar, insanın feraseti, vefası ve sağduyusudur. Bugün Çankırı, gelişen Organize Sanayi Bölgesi ile üretimde, kaya tuzu ve yeraltı kaynakları ile ekonomide, tarım ve hayvancılıkta, kırsal kalkınmada, üniversitesi ile eğitimde ve bilimde, aynı zamanda ulaşımda ve altyapı yatırımlarıyla bölgesel cazibede her geçen gün daha da görünür olmaktadır. Bu şehir, sahip olduğu potansiyel ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
