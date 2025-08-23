Çankırı'nın 'Uçan Adamları' Hava Sporlarıyla Gökyüzünde

Çankırı'da izledikleri paraşüt etkinliklerinden etkilenen iki hava tutkunu, aldıkları eğitimle paramotor ve yamaç paraşütüyle uçmaya başladı. Her fırsatta tutkuları için uçuş yapan sporcular, şehrin 'uçan adamlar'ı olarak anılıyor.

Çankırı'da hava sporlarına ilgi duyan Ali Demir ile Serhat Uludağ, izledikleri hava sporları etkinliklerinden etkilenerek havacılıkla ilgilenmeye başladı. Ali Demir ile Serhat Uludağ'ın bu ilgisi zamanla profesyonel bir uğraşa dönüştü. Paramotor ve yamaç paraşütüyle ilgilenmeye başlayan sporcular, aldıkları eğitimlerin ardından kendi paramotorlarıyla gökyüzünde süzülmeye başladı. Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu il temsilcisi olan Ali Demir ile Serhat Uludağ, vatandaşlardan yaptıkları spor için büyük ilgi görüyor.

"Memlekette, 'uçan adam' olarak tanınmaya başladık"

Her fırsatta uçuş yaptığını ifade eden Serhat Uludağ, "Bu spora tamamen izleyerek merak saldım. Ardından memleketimize havacılık konusunda ne yapabilirim diye düşünerek araştırmalar yaptım. Daha sonra en uygunu bana paramotor geldi. Memleketime de farklı bir aktivite katmak istedim. Eğitimini aldıktan sonra motorumu aldım. Uygun hava şartlarını bulduğumda Çankırı'nın birçok yerinde uçuşlarımı yapıyorum. Uçmak, çok güzel bir şey. Gerçekten bağımlılık yapıyor. Tarifi yok, yaşamak gerekir. Bu sporu herkese tavsiye ederim. Uçuş öncesinde hava tahminlerine bakılması gerekli. Uçuş esnasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı yedek paraşüt ve ekipmanlarım mevcut. Bu sporda en önemli olan güvenliktir. Memlekette, 'uçan adam' olarak tanınmaya başladık. Uçmak isteyenler, fotoğraf çekinmek isteyenler izlemek isteyenler de. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyorum" dedi.

"Bir izleyici olarak yamaç paraşütü ile tanıştım"

Paraşüt sporculuğuna merak üzerine başladığını ifade eden Ali Demir ise, "2008 yılında Türk Hava Kurumu'nda model uçak kursu aldım. Havacılıkla tanışmam bugün oldu. Daha sonra 2011 senesinde uluslararası Bayramören yarışmasında bir izleyici olarak yamaç paraşütü ile tanıştım. 2012 yılında da Türk Hava Kurumu'nun açmış olduğu yamaç paraşütü başlangıç kursuna katılmak suretiyle bu spora başladım. O günden bu yana sürekli uçuyorum. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda da Çankırı'yı temsil etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI