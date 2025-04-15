Çankırı'dan Genç Girişimci Tuz İşiyle Başarıya Koşuyor

Çankırı'da hayalindeki işi kuran genç girişimci, dünyanın en saf tuzları arasında yer alan Çankırı kaya tuzu ve tuz lambalarını Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine gönderiyor.

Çankırı'da yaşayan 25 yaşındaki Tayfur Uzun, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çankırı'da kendi iş yerini açtı. Bilimsel araştırmalarda dünyanın en saf tuzları arasında gösterilen Çankırı kaya tuzu ve tuzdan yapılan çeşitli ürünleri açtığı iş yerinde pazarlamaya başlayan Uzun, bir süre sonra e-ticaret sitesi üzerinden ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı. Farklı şehirlerdeki müşterilere, Çankırı kaya tuzu, tuz lambaları ve çeşitli tuz ürünlerini gönderen Uzun, hem birikim yaptığını hem de ailesine destek oluyor.

"Aileme oluyorum"

Kendi işini yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Uzun, "Dükkanda Çankırı'nın meşhur tuz ürünlerini satmak istiyordum ve bu yola baş koydum. Çok şükür dükkanımı açtım ve satışlarım ile geçimimi sağlıyorum. 22 yaşında böyle bir yola çıkarken çok zorlu süreçlerden geçtim. Allah'a şükürler olsun şu an başardım ve iyi bir yerdeyim. Kaya tuzu ürünleri satarak Çankırı'yı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtıyorum. 22 yaşında bir genç olarak ticarete başladığımda, çevreme baktığımda hep yaşlı kesimler vardı. Bir tek ben gençtim. Bu yola girerken yanımda olup destek verenler de oldu. Kıymetli genç arkadaşlarıma da ticaret ile uğramalarını öneririm, gerçekten başarı en güzel şeydir. Müşteriler beni yaşımın küçük olmasından dolayı çalışan sanıyor, sahibi olduğumu öğrendiklerinde de şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar. Buradan elde ettiğim gelir ile hem birikim hem de harcama konusunda ev halkına destek de oluyorum. Çıktığım bu süreçte yolum uzun, genç yaşın bana verdiği enerji ve heyecan ile yoluma devam ediyorum" dedi. - ÇANKIRI