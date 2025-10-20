Çankırı'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Çankırı'da öğrenciler polislik mesleği hakkında bilgilendirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yapraklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Yapraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayaller Gerçekleşiyor" proje çerçevesinde Yapraklı İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere polislik mesleği anlatıldı. Üniforma giyen öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANKIRI