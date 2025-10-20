Haberler

Çankırı'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Çankırı'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Yapraklı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Polis üniforması giyen öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çankırı'da öğrenciler polislik mesleği hakkında bilgilendirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi Amirliği, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yapraklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Yapraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayaller Gerçekleşiyor" proje çerçevesinde Yapraklı İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere polislik mesleği anlatıldı. Üniforma giyen öğrenciler, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.