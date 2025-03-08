2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Çankırı'da Kadın Hayvancı: Ailesine Destek Olmanın Gururunu Yaşıyor

Çankırı'da Kadın Hayvancı: Ailesine Destek Olmanın Gururunu Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Yukarıçavuş köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Satı Kara, büyükbaş hayvanlara olan sevgisiyle ailesine önemli bir destek sağlıyor. Her gün erken saatlerde hayvanlarına bakan Kara, zorluklara rağmen işini aşkla yaparak aile ekonomik katkı sunuyor.

Çankırı'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, ailesine destek olmak için beslediği büyükbaş hayvanlarına çocukları gibi bakıyor. Ahırda tek başına çalışan kadın, işini aşkla yapıyor.

Çankırı'nın Yukarıçavuş köyünde yaşayan 40 yaşındaki Satı Kara, hem 4 çocuğuna bakıyor hem de şehir merkezinde bir iş yerinde çalışan eşine hayvancılık yaparak destek sağlıyor. Besledikleri büyükbaş hayvanların bakımını tek başına üstlenen Kara, her gün erken saatte kalkıp hayvanlarını besleyerek ahırın temizliğini yapıyor. Hayvanlarına çocukları gibi bakan Kara, yetiştirdikleri hayvanları satıp ya da sağdığı sütleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tüm zorluklara rağmen doğum yapan hayvanlarının yavrularını görmek ve sütlerini sağmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Kara, tüm işleri kendisinin yaptığını söyledi.

"Kendim yemiyorum hayvanlara yediriyorum"

Tüm zorluklara rağmen severek işini yaptığını söyleyen Kara, "40 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Hem çocuklarıma bakıyorum hem ev işleri ile uğraşıyorum hem de hayvanlarla ilgileniyorum. Eşime destek olmak ve çocuklarımın geleceği için çabalıyorum. Kadın olduğum için tek başıma zorlanıyorum. Hayvanlara günlük 8 balya ve 4 torba yem veriyorum. Hepsini tek başıma hallediyorum. Eşim çalışmak, ben ise köyde hayvancılık yapmak zorundayım. Hem büyükbaş hem de erkek hayvan olduğundan bakması biraz zor. Eski usulde iş yapıyorum ve bu durum beni biraz zorluyor" dedi.

"Yemiyorum, hayvanlara yediriyorum"

Hasta olduğunda bile hayvanların bakımını aksatmadığını kaydeden Kara, "Tabii bu işin iyi yönleri de var. Hayvanlarım doğuruyor, süt veriyor, ben de çok seviniyorum. Eve de katkıda bulunduğum için hoşuma gidiyor. Kendim yemiyorum hayvanlara yediriyorum. Hayvanların bakımı olmazsa olmaz. Hasta olsam bile ahıra gelip hayvanlara bakmak zorundayım. Şefkat isteyen bir iş. Hayvanlarla uğraşmak çok güzel" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
img

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.