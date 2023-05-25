Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi

Çankaya Belediyesi, çevre bilincini küçük yaşlarda oluşturmak için belediyenin kreşlerinde eğitim gören çocuklara, Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi'nde eğitim veriyor.

Çocukların daha yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmeleri için çevre bilinci kazanmalarını önemseyen Çankaya Belediyesi, kreşlerde eğitim gören çocukları geri kazanılabilir atıklar konusunda eğitirken bu eğitimleri eğlenceli hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi'nin Alacaatlı bölgesinde yer alan Geri Dönüşüm Merkezi'nde geri dönüşüme kazandırılan kağıt, cam, metal, plastik, tekstil atıklarının hangi kutulara konması konusunda eğitim alan çocuklara öğretici kitaplar da hediye ediliyor.