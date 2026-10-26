Çanakkale Yenice'de festivalde üreticilere 3 bin adet buzağı sağlık seti dağıtılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen tarım festivalinde üreticilere buzağılar için 3 bin adet sağlık seti dağıtılacak.

Çanakkale Valiliğinin destekleri, Çanakkale İl Özel İdaresinin finansal katkıları ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşam Bağı Projesi, Yenice Tarım festivalinde üreticilerle buluştu. 3 bin üreticiye ulaşılması hedeflenen proje çerçevesinde yeni doğan buzağıların sağlığını korumak ve buzağı kayıplarını azaltmak amacıyla hazırlanan koruyucu sağlık kitleri üreticilerin kullanımına sunuluyor. İçerisinde batikon ve göbek klipsleri bulunan kitlerle, doğum sonrası bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı