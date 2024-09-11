Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk çeltik hasadı yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk çeltik hasadı yapılan etkinlikle gerçekleşti.

Biga'ya bağlı Yeniçiftlik köyünde düzenlenen etkinlikle ilk çeltik hasadı yapıldı. Programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Ziraat Odası Başkanı M. Güray Ergün ile üreticiler katılım sağladı. Etkinlikte Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, biçerdövere binerek, ilk hasadı yaptı. Programa ilişkin açıklama yapan Kaymakam Kayabaşı, "Ülkemizin en kaliteli çeltik ürünü 'Biga Çeltiği' hasadı ilçemizde başladı. Yeniçiftlik köyümüzde yapılan hasada katılarak tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar temennisinde bulundum. Çiftçilerimizin emeği, ülkemizin güvencesidir" dedi.

Etkinlik pilav ikramıyla son buldu. - ÇANAKKALE