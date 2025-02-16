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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvacık'ta Tarımsal İncelemelerde Bulundu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvacık'ta Tarımsal İncelemelerde Bulundu
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ayvacık ilçesinde tarımsal projeler ve kooperatiflerle ilgili incelemelerde bulunarak, yerel potansiyel hakkında bilgi aldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ayvacık ilçesinde kooperatif ve tesislerde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan Ayvacık'ta ilk olarak Kaymakam Salih Sak'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen tarımsal projeler ve tarım potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Müdür Demirhan, Kocaköy ve Gülpınar köylerinde Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Keçikayası Köyünde Ayvacık Organik Kırmızı Et Kesimhanesi ve İşleme Tesisini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Ayvacık Kültürel Miras Atölyesi, Şapköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Şapköyde Antepfıstığı tarımı yapılan alanları ile Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesislerinde incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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