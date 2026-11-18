Çanakkale'de güvenilir gıda için il genelinde yemek işletmeleri eş zamanlı denetlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve gıda güvenilirliğini korumak amacıyla, Çanakkale merkez ve ilçelerinde yemek üretimi ve dağıtımı yapan tüm işletmelere yönelik eş zamanlı kontroller gerçekleştirildi. Resmi kontroller çerçevesinde; gıda üretim, hazırlama ve muhafaza alanlarının hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve sıcaklık kontrolleri, işletmelerin genel temizlik ve sanitasyon uygulamaları, kullanılan ham maddelerin ve gıda ürünlerinin uygunluğu, gıda işletmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu, personelin hijyen şartları ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı