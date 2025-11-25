Haberler

Çanakkale'de Üretim Tesislerine Denetim

Güncelleme:
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ezine'deki bir mandıra ve zeytinyağı fabrikasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çanakkale'de üretim tesislerine denetimler devam ediyor.

İl Tarım ve Oman Müdürülüğü ekiplerince üretim tesislerine yönelik denetimler devam ediyor. Ezine'de ise bir mandıra ve zeytinyağı fabrikası ekiplerce kontrol edildi. Denetime Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, il ve ilçe idarecileri katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
