Çanakkale'de Üretim Tesislerine Denetim

Çanakkale'de üretim tesislerine denetimler devam ediyor.

İl Tarım ve Oman Müdürülüğü ekiplerince üretim tesislerine yönelik denetimler devam ediyor. Ezine'de ise bir mandıra ve zeytinyağı fabrikası ekiplerce kontrol edildi. Denetime Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, il ve ilçe idarecileri katıldı. - ÇANAKKALE