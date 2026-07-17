Yenice'de köy yollarında sıcak asfalt dökme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde Yenice Grup Yolu'nun Sofular kısmını tamamladı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Yenice Grup Yolu'nun Sofular kısmını tamamladı. Bekten-Nevruz arasındaki asfalt serim çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı