Çanakkale'de Çalınan 280 Bin TL Değerindeki Altınlar Bulundu

Çanakkale'de Çalınan 280 Bin TL Değerindeki Altınlar Bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir evden çalınan 280 bin TL değerindeki altınlar, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde bir evden çalınan 280 Bin TL değerindeki altınlar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde oturan F.G. evinde bulunan altınların çalındığını belirterek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan takip ve araştırmalar sonucu çalınan ziynet eşyaları 30 gram altın ve 17 çeyrek altın bulunarak sahibine teslim edildi. Ziynet eşyalarına kavuşan F.G mutlu olduğunu ifade ederek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınıp, adli makamlara teslim edilirken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
