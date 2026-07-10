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Ayazma Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu bırakıldı

Ayazma Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu bırakıldı
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Çanakkale'de 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Bayramiç ilçesindeki Ayazma Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Vali Toraman ve eşi, projeyi yerinde inceledi, üretici kadınlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çanakkale'de 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Ayazma Deresi'ne 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu bırakıldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Bayramiç ilçesinde bulunan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Vali Ömer Toraman ziyaret sırasında 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Ayazma Deresi'ne bırakılan 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu yerinde inceleyerek İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ziyaretin devamında Ayazma Pınarı Tabiat Parkı Evciler Köyü Muhtarlığı Köy Ürünleri Satış Noktası'nı ziyaret ederek üretici kadınlarla bir süre sohbet edip bol ve bereketli kazançlar diledi. Ardından S.S. Evciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Vali Toraman, kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Programın sonunda ise Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Küçük Ayazma Mesire Alanı'nda da vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Ziyaret programında Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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