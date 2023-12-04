Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, atık yönetimi konusunda toplantıya katıldı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daha temiz bir kent için atık yönetimi konusunda uygulanması planlanan uygulamalara ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

Kent genelinde uygulanması planlanan atık yönetimi programı çerçevesinde yapılacak denetimlerin ve atık toplama çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen toplantıya Başkan Gökhan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Özleyiş Çetin, Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar, Zabıta Müdürü Mustafa Ada, Velolia şirketi temsilcileri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personelleri katıldı.

Toplantıda kent genelinde atıkların toplanması, gelişi güzel atılan atıkların zamanında atılması amacı ile yapılacak denetimler ve atıkların bertaraf edilmesi amacı ile uygulanacak programa ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE