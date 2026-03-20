Çalı süpürgesi teknolojiye direniyor

Çalı süpürgeleri, modern temizlik araçlarına rağmen, kırsal kesimde hala kullanılmaya devam ediyor. Ustaların el emeği ile hazırlanan bu geleneksel süpürgeler, hem tarihsel bir öneme sahip hem de üretimindeki zorlu süreçler nedeniyle değerini kaybetmeden ayakta kalmaya çalışıyor.

Eskiden her evin vazgeçilmezi olan çalı süpürgeleri, teknolojik temizlik araçlarının yükselişine rağmen kırsal kesimde hala kullanılırken, ustaların emeğiyle hazırlanan süpürgeler, adeta zamanla yarışıyor.

Bir dönem her evin en temel ihtiyaçlarından olan ve günümüzde kullanımı azalan çalı süpürgesi, semt pazarlarında satılmaya devam ediyor. Zamanla kullanımı azalan bir dönemin ana temizlik aracı çalı süpürgesi, özellikle kırsal kesimde tercih edilebiliyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sayılı ustalar tarafından üretilen çalı süpürgeleri, şimdilerde ise adeta teknolojiye direniyor. Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, tek tek ayrılması, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması gibi birçok aşamadan geçen süpürgeler, ustaların dokunuşlarından sonra tam bir süpürge halini alarak ev ve iş yerlerinde hala kullanılıyor.

Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını haliyle bir zamanlar semt pazarlarında sıkça görülen çalı süpürgelerinin artık satışının da azaldığına dikkat çeken esnaflardan Çetin Büyüktarakçı; "Bu çalı süpürgeleri bir zamanlar evlerin olmazsa olmazıydı ama şimdilerde teknoloji ile birlikte bu süpürgelere rağbet azaldı. Tabi eskisi kadar rağbet yok. Hayvancılık günden güne azaldığı için, birde artık eskisi gibi bu süpürgeleri yapan da yok. Biz eski esnaflar yine bulunduruyoruz elimizde. Bizlerde de bitti mi bu işler bitti demektir. Çok şükür yine soran, alan oluyor. Şuan çalı süpürgelerin fiyatı boylarına göre 100 ila 150 TL arasında değişiyor. Kırsal kesimlerde hala daha tabi tercih ediliyor bu süpürgeler. Bunların yapımı da tabi zahmetli. Baya zor iş. Akşamdan yıkıyorlar, bağlıyorlar. Bayağı zahmetli bir iş tabi. Emek var. Zanaat bunlar da tabi. Yapan az kişi var. Onlar da bitti mi bitecek bu. Yeni nesil bunu bilmeyecek. 5-10 seneye kadar bunlar da pek kalmaz. Şimdi elektrik süpürgeleri var. Süpürme işi bitmez sonuçta. Teknoloji gelişiyor, elektrikli süpürge biter başka bir şey çıkar. Sonuçta evler temizlenmeye devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
