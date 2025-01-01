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BURULAŞ'tan Bursakart Yükleme Değişikliği

BURULAŞ'tan Bursakart Yükleme Değişikliği
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BURULAŞ, bursakart dolum cihazlarından yapılacak en düşük yükleme tutarını 20 lira olarak belirledi. 10 lira yükleme işlemi kaldırılırken, kredi kartlı kiosklar üzerinden 10 lira yükleme imkanı sunulmaya devam edilecek.

BURULAŞ, yaptığı açıklamayla artık bursakart dolum cihazlarından en az 20 lira yükleme yapılabileceğini duyurdu.

BURULAŞ, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Değerli yolcularımız, daha iyi hizmet verebilmek hedefiyle amacıyla, Kiosk cihazlarımızda 10 lira yükleme işlemi kaldırılacaktır. 20, 50, 100 ve 200 lira yükleme işlemine devam edilecektir. 10 TL yüklemek isteyenler için ise kredi kartlı kiosklarımız hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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