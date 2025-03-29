Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Bursalı İş İnsanı Ergun Kağıtçıbaşı 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Bursalı İş İnsanı Ergun Kağıtçıbaşı 92 Yaşında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın tanınmış iş insanlarından Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. OSB Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Bursalı iş insanı Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında hayatını kaybetti. OSB Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığında defnedildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski genel sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Kağıtçıbaşı, OSB Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.