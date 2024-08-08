Bursa Valisi Üretim Fazlası Ürünler İçin Çiftçilere Destek Oluyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tarım kenti Bursa'da üretimi yapılan başta domates ve biber ürünleri olmak üzere üretim fazlası ürünlerin tarlada kalmaması için çiftçilere destek olmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Tarlada kalan ürünler ile ilgili görüşmelerini sürdüren Demirtaş, yapılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü ve Bursa'da faaliyet gösteren zincir market yöneticileri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi aldı. Vali Demirtaş, milli servetin tarlada çürümemesi ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri adına gerçekleştirdiği görüşmelerde sorunun çözümü için katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Vali Demirtaş, sorunları çözmek için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti. - BURSA