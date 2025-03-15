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Bursa Tüketici Derneği'nden İnternet Alışverişi Uyarısı

Bursa Tüketici Derneği'nden İnternet Alışverişi Uyarısı
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Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişi konusunda tüketicilere dikkat etmeleri gereken hususları aktardı. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde yapılan basın açıklamasında, tüketicilerin güvenli ödeme şartlarına ve ürün kontrolüne önem vermesi gerektiği vurgulandı.

Tüketicilerin en büyük şikayetinin internet alışverişi olduğunu söyleyen Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, alışveriş yapılan internet sitelerinin, tüketiciye güvenli ödeme şartları sunması ve güven vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Bursa Tüketici Derneği üyeleri, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nünde internet alışverişi sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'in 1985 yılından itibaren 15 Mart'ı Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlandığını söyleyen Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de 1985 yılında yayımlandığını söyledi. Yılmaz, "Bu yılın gündemi internet alışverişi. Geçen yıl derneğimize yapılan şikayetlerin çoğu internet alışverişlerine ilişkin oldu. Bu şikayetlerde, siparişi verilen ürünün zamanında gönderilmemesi, siparişi verilen ürün yerine eldeki ürünlerin gönderilmesi ve talep edilen ürünün fiyatındaki değişiklik sebebiyle sözleşmelerin tek taraflı olarak feshedilmesi gibi sorunlar yer aldı. Ayrıca, satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası ve güven damgası gibi hususlara dikkat edilmeli. Alışverişler, satıcı veya e-ticaret platformlarına ilişkin ön bir araştırma yapıldıktan sonra yapılmalı. Alışveriş yapılan sitelerin, tüketiciye güvenli ödeme şartları sunması ve güven vermesi son derece önemli" dedi.

Tüketicinin kargo ile gelen ürünün kontrol edebildiğini söyleyen Yılmaz, "Tüketicinin kargoyla gelen ürünü kontrol etme hakkı bulunmasına rağmen bu hak engellenmekte. Ayrıca, hasarlı veya eksik gelen ürünlerle ilgili garanti belgesiz veya faturasız ürünler kabul edilmemeli. Tüketicilerin, kargo şirketleriyle yaşadığı sorunlar arasında garanti belgesi ve fatura kontrolü de bulunmakta. Kargo şirketleri, garanti belgesiyle satılan ürünlerin belgesini ve ürünün kesilmiş faturasını kontrol etmekle yükümlü. Tüketici, teslim aldığı ürünün içinde satış belgesi, garanti belgesi ve satıcı adresi bulunmadığı takdirde, bu belgeleri kargo şirketlerinden talep etme hakkına sahip. Eğer kargo şirketleri bu belgeleri vermezse, tüketici kargo şirketlerini şikayet etme hakkına sahip" diye belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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