Bursa Ticaret Borsası Başkanı'ndan Basın Bayramı Mesajı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı'ndan Basın Bayramı Mesajı
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Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının toplumdaki önemine vurgu yaptı ve tüm basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın mensuplarının toplumun doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasında üstlendikleri hayati role dikkat çekerek, tüm basın emekçilerinin bayramını kutladı.

Basının, kamuoyunu bilgilendirme ve toplumsal farkındalık oluşturma görevlerinin yanı sıra demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sansürün kaldırılmasıyla birlikte 24 Temmuz 1908'de temelleri atılan basın özgürlüğü, demokratik toplumların gelişmesinde ve kurumların şeffaflığında kilit rol oynamaktadır. Gerçekleri cesurca dile getiren, halkın haber alma hakkını savunan, doğru bilgiyle kamuoyunu aydınlatan basın mensuplarımız, demokrasimizin ve toplumsal vicdanın sesi olmayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda, her türlü zorluğa rağmen özellikle günümüzün hızla değişen dünyasında, mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak sürdüren tüm basın emekçilerini takdir ediyor; yerel basınımızın kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hafızasının korunmasındaki katkılarını çok kıymetli buluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bursa'mızda olmak üzere, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla zaman mevhumu gözetmeden görev yapan değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı şahsım ve kurumum adına en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal eden basın emekçilerini rahmetle anıyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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