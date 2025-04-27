Bursa, Dünyada 36. Türkiye'de 1. Sırada Sağlık Hizmetleri Listesinde

Bursa, en iyi sağlık hizmeti listesinde dünyada 36'ıncı, Türkiye'de ilk sırada

BURSA - Bursa, Numbeo'nun 2024 yılı "şehirlere göre sağlık hizmetleri endeksi" listesine, dünyada 36'ncı, Türkiye'de ilk sıraya yükseldi. Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı, "Türkiye, kamu ve özel hastanelerindeki medikal ve modern sağlık hizmetleriyle dünyadaki yükselişini sürdürüyor" dedi.

Numbeo'nun sürekli güncellenen ve her yıl 5 binden fazla kenti değerlendiren verilerine dayanarak 217 şehirden oluşan 2024 yılı dünyanın en sağlıklı şehirleri listesi açıklandı. Buna göre, dünyanın en sağlıklı kenti Tayvan'dan Taipei kenti seçilirken, Tayland Chiang Mai ikinci, Güney Kore Seul üçüncü oldu. En sağlıklı kentler listesine Türkiye'den beş şehir katılırken, Bursa 74.7 puanla dünya genelindeki 217 şehir arasında 36'ıncı oldu. İzmir 72.7 ile 47'nci, Antalya 71.8 puanla 54'ncü, İstanbul 69.9 puanla 65'nci ve Ankara 69.2 puanla 72'nci sırada listede yerini aldı.

Özel sağlık sektörü yükselişte

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı, Numbeo tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre listedeki dünya genelinde 217 şehir arasında Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara'nın sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesi verilerinde öne çıkmasının sağlık turizminin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Namlı, "Türkiye'den 5 şehrin ilk 100'e girmesinde özel sağlık sektörünün büyük payı vardır. Türkiye, inanıyorum ki; devletimizin daha fazla desteklemesiyle dünya sağlık turizmi pastasından hak ettiği payı alacaktır. Bizler, kamu ve özel sektör olarak sağlık alanında daha fazla uyumlu bir çalışmayla ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Ben tüm özel sağlık sektörü temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa sağlıkta öne çıkıyor

Bursa'nın, sağlıklı şehirler listesinde dünyada 36'ncı, Türkiye'de ise en önde olmasını değerlendiren Doruk Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Ayhan Kalyoncu, "Numbeo yaklaşık 15 yıldır ülkelerde sağlık başta olmak üzere güvenlik ve trafik gibi parametreleri dünya genelinde değerlendiren saygın ve güvenilir bir kuruluştur. Bursa, listede 217 şehir arasında 36 sırada olması bizleri mutlu etmiştir. Bursa'da son yıllarda çok iyi sağlık kurumları açılması, özellikle 2023 yılında Doruk Nilüfer Hastanesi'nin devreye girmesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamıştır. Bursa'daki Doruk Sağlık Grubu hastanelerimize Rusya Federasyonu, Balkanlar, Avrupa ve Körfez ülkelerinden gelen sağlık turizmi hastalarımız Bursa'da olumlu deneyimler yaşaması hepimizi mutlu etmiştir. Bursa'nın dünya genelindeki ilk 3'e girmesi hiç zor değildir" dedi.