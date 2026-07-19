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Robot süpürgelere rağmen çalı süpürgelerinden vazgeçilemiyor

Robot süpürgelere rağmen çalı süpürgelerinden vazgeçilemiyor
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Bursa'da yarım asırdır çalı süpürgesi üreten Yüksel Başak, babasından miras kalan mesleğini teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor. Ancak çırak bulamadığı ve hammadde azaldığı için mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Robot süpürgelerin ve akıllı temizlik teknolojilerinin hayatın vazgeçilmezleri haline geldiği günümüzde, Bursa'da yarım asırdır çalı süpürgesi üreten Yüksel Başak, babasından miras kalan mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Bursa'nın en işlek caddelerinden bir olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki birkaç metrekarelik dükkanında teknolojiye adeta meydan okuyan Yüksel Başak, çalı süpürgesine olan ilginin her geçen yıl azaldığını, kendisinden sonra ise bu mesleği sürdürecek kimsenin kalmadığını söyledi. Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'nde yaklaşık 80 yıldır açık olan aile dükkanında çocukluğundan bu yana çalışan 50 yıllık süpürge ustası Yüksel Başak, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği yaşatmak için mücadele veriyor.

Ancak hem süpürge otu yetiştiren çiftçilerin azalması hem de teknolojik temizlik ürünlerinin yaygınlaşması nedeniyle meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğine dikkat çekti. Başak, "Bursa'da bu işi yapan benden başka kimse kalmadı, Benden sonra devam ettirecek kimse yok. Yeni çırak yetişmiyor, bu işe ilgi duyan da kalmadı. Böyle giderse bu meslek bizimle birlikte tarihe karışacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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