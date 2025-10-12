Haberler

Bursa'da Oto Yıkama İşletmesinden Su Tasarrufu İçin Örnek Davranış

Bursa'da Oto Yıkama İşletmesinden Su Tasarrufu İçin Örnek Davranış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir oto yıkama işletmesi, su kaynaklarını korumak amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi Yusuf Yamanlar, bu kararının topluma çevre duyarlılığı açısından örnek teşkil edeceğini belirtti.

Bursa'da faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesi, su kaynaklarının korunması amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi Yusuf Yamanlar'ın bu kararı, çevre duyarlılığı açısından büyük takdir topladı.

İşletmesinin kapısına "Şehrimizin su kaynaklarını tüketen ulusal firmalara örnek olması dileğiyle işletmemiz, barajlarımız dolana kadar kapalıdır" yazılı bir pankart asan Yamanlar, "Birkaç gün önce yaşlı bir abla geçiyordu. Hava hafif yağmurluydu, 'keşke bu yağmurda araba yıkamasanız' dedi. 'Çok haklısın ablacım' dedim. Uzun zamandır düşünüyordum ama ne yapacağımı bilemedim. Hemen arkadaşlara söyledim, dükkanı temizledik, kapattık. Sonra bir reklamcı arkadaşımdan bir pankart hazırlamasını istedim. Belki birine dokunur, onlar da sularını tasarruflu kullanır" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bu duyarlı davranış kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar "Kuyu suyu kullanıyordur, kapatmasına gerek yoktu" yorumları yaptı. Ancak Yamanlar, işletmesinde şebeke suyu kullandığını vurgulayarak, "Ben burada şebeke suyu kullanıyorum, aylık ortalama 7-8 bin TL su faturası geliyor. En azından bunu keselim diye düşündük. Büyük sanayi firmalarına, özellikle tekstil sektörüne dikkat çekmek istedim. Barajlar dolmadan bu dükkanı açmayacağım. Kirası, elektriği, çalışanların ödemeleri hepsi cebimden çıkacak ama yine de açmayacağım" dedi.

Yusuf Yamanlar'ın bu kararı, topluma verdiği mesajla Bursa'da örnek bir davranış olarak değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.