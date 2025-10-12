Haberler

Bursa'da Minik Çağan Ata İçin Duygu Dolu Anlar

Bursa'da hastalığı yenen minik Çağan Ata Taran için Bursaspor-Menemen FK maçı öncesinde yeşil-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Timsah Arena'da taraftarlar, Çağan'a destek gösterisinde bulundu.

Bursa'da mücadele ettiği hastalığı yenen minik Çağan Ata Taran için, Bursaspor- Menemen FK maçı öncesinde yeşil-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Timsah Arena'da Bursaspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Çağan Ata, anne ve babasıyla birlikte sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar, "Çağan sen bizim her şeyimizsin" tezahüratlarıyla aileye destek oldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, yeşil beyaz renkli 20 bin balon gökyüzüne bırakıldı.

Taraftarların "Şampiyon çağan" sloganlarıyla yeşil beyaza boyanan gökyüzü ile birlikte tüm taraftarlar, omuz omuza Çağan Ata'nın mücadeleyi kazanmasını kutladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
