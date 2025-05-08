Bursa'da Minik Bisikletçi Cesaretiyle Göz Doldurdu

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Bursa'nın Tophane semtinde bir çocuk, bisikletiyle dik merdivenlerden inerek izleyenleri heyecanlandırdı. Alkışlarla desteklenen cesur hareket sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa'nın tarihi Tophane semtinde 10 yaşlarındaki bir çocuk, bisikletiyle dik merdivenlerden indi. Görenleri hayrete düşüren cesur hareket, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Minik bisikletlinin o anları ise kameralara yansıdı.

Merdivenlerden bisikletiyle sorunsuz şekilde inen çocuk, izleyenlere hem heyecan dolu anlar yaşattı hem de büyük takdir topladı. Olay anında bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları heyecanla çocuğun inişini kaydederken, bazıları ise nefeslerini tutarak izledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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