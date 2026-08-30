Bursalı karpuz üreticisi: Bu yıl karpuzumuz tarlada kaldı

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karpuz üreticileri, yüksek maliyetler ve düşük satış fiyatları nedeniyle ürünlerini satamadı. Bu yıl zarar ettiklerini söyleyen karpuz üreticisi Uğur Yaman, "Geçen yıl maliyetin aşağısında da olsa karpuzları satabildik. Bu yıl karpuzumuz tarlada kaldı" dedi.

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle tarım sektöründe artan girdi maliyetleri üreticileri etkiledi. Bursa'da karpuz üretiminin yapıldığı Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde üreticiler, alıcı bulunamadığı için ürünlerin tarlada kaldığını ifade etti.

Üretici Uğur Yaman, ürün maliyetleri nedeniyle fiyatların artmasıyla alıcı bulamadıklarını ve bu nedenle karpuzun tarlada kaldığını söyledi.

Türkiye'de tarım ürünlerinde artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin zarar ettiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Maliyetimiz yüksek. Bize bunun 45-55 TL arası fide maliyeti var. Bunun 330-350 tane dönümüne atılıyor. Oradan zaten 18-20 bin lira bir maliyetimiz var bizim, sadece fidesi bu. Onun dışında tarla kendinin olmazsa kirası var. Damlama hortumu var. Gübresi var. Yer hazırlarken bizim bir maliyetimiz oluyor. Traktörümüzle bu tarlayı sürüyoruz, hazırlıyoruz onun bir maliyeti var. İlacı var. İşçi masrafı var. Bu sene satış için bize verilen fiyat kilosuna 2,5-3 lira. Zaten bunu işçiye toplatıyoruz, onun da bir maliyeti var. Bin liraya tonunu topluyor işçi. Piyasayı da bulamadık. Tüccar gelmedi. Rastgele ekim yapıyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN YIL MALİYETİN AŞAĞISINDA DA OLSA KARPUZLARI SATABİLDİK"

Geçen yıl karpuzu düşük fiyatla sattıklarını dile getiren Yaman, bu yıl düşük fiyata rağmen karpuzu satamadıklarını belirterek, "Ürünün ne kadar gideceği, ne kadar alım yapılacağı belli değil. Kilosu 2 lira, 2,5 liraya şu an satılıyor. Zaten bir plansız, projesiz bir ekiliş var. Köylü olarak yalnız başımızayız. Hiçbir planlama yok. Planlama olmadığı için herkes kafasına göre ekim yapıyor. Tonajlar ortalaması 10 ton alan da var ama ortalaması 7 ton, 8 ton bazında. Geçen sene karpuz zarardaydı ama bu sene satış da olmadı. Geçen yıl maliyetin aşağısında da olsa karpuzları satabildik. Bu yıl karpuzumuz tarlada kaldı" ifadelerini kullandı.

Karpuz üreticilerinin sorunları için bölgeye gelen Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan şunları söyledi:

"Devletin istikametinin ve istikrara dönüşebilmesinin, sürdürülebilir bir devlet geleneğinin olabilmesi için müsteşarlık sisteminin geri gelmesi lazım. Devlet aklının geri gelmesi lazım. Görüyoruz ki tarımda da devlet aklı hakim değil. Burada da millet kendi kaderine terk edilmiş. Her sektörde olduğu gibi maalesef ki bu sektörde de milletimiz, çiftçimiz, üreticimiz kendi kaderine terk edilmiştir. Bir programa, plana tabi değildir. Plan ve program yapılmadığı müddetçe biz her sene alın terinin evine götüremediği hüznü her dönem yaşadığımız gibi bu dönem de yaşamaktayız. Bu yüzyılda, böyle bir dönemde bu kadar şeyi planlayamayan, daha tarımını, çiftçisini planlayamayan bir akıl, devletin geleceğini nasıl planlayacak?"

Kaynak: ANKA